Komende maand ligt Mortal Kombat 1 in de winkelrekken en ontwikkelaar NetherRealm Studios heeft ons de laatste tijd verwend met video’s en nieuwtjes over deze game. Wij zijn alleszins al heel enthousiast en na het laatste nieuws misschien zelfs nog een beetje meer: Ed Boon (de baas van NetherRealm Studios) liet namelijk in een interview met IGN weten dat Mortal Kombat 1 een speciale gast over de vloer krijgt… en zijn naam is John Cena!

John Cena zal namelijk zijn rol als Peacemaker hernemen: hij speelde al eerder dit personage in de film ‘The Suicide Squad’ en de spin-off reeks ‘Peacemaker’. Peacemaker komt, net als Omni-Man en Homelander, op een bepaald punt als DLC-personage naar de game, maar het is nog niet duidelijk wanneer dit precies zal gebeuren. Omni-Man wordt overigens ook ingesproken door J.K. Simmons, de acteur die hem vertolkt in Invincible.

Mortal Kombat 1 verschijnt op 14 september.