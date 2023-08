Over een paar weken verschijnt Lies of P en hoe dichterbij de release komt, des te meer we van de game krijgen te zien. IGN heeft nu een nieuwe video van een kleine 9 minuten gepubliceerd waarin we een nieuwe baas en wapens zien.

Tijdens de presentatie worden de beelden voorzien van commentaar door game director Jiwon Choi, vertaald door Jiyoon Shin, waarbij ze context geven bij de wapens die voor het eerst getoond worden.

Verder komt er een nieuwe baas aan bod, dit is de King of Puppets. Check het hieronder om meer over Lies of P te weten te komen en noteer 19 september in de agenda. De game verschijnt dan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.