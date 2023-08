Veel gamers hechten veel waarde aan games van Bethesda Studios. Nu blijkt dat ook de Amerikaanse poprockband Imagine Dragons tot deze groep behoort. Zij hebben namelijk een officieel lied mogen maken voor Starfield.

Imagine Dragons laat via een X-post weten dat ze bijna hun hele leven al games van Bethesda Studios spelen. Ze waren dan ook zeer vereerd dat ze mochten samenwerken met de ontwikkelaar aan een nieuw nummer voor de game. Het resultaat is ‘Children of the Sky,’ en je kunt het hieronder beluisteren.