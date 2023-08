Terminator: Resistance kon bij zijn release in 2019 op erg wisselvallige reacties rekenen. Ook binnen onze redactie treffen we voor– en tegenstanders aan. Niets mis mee, overigens. Tot welk kamp je ook behoort, binnenkort kunnen eigenaars van een Xbox Series X|S al dan niet genieten van een uit de kluiten gewassen current-gen upgrade.

De upgrade in kwestie werd reeds in juni aangekondigd en zal vanaf 27 oktober beschikbaar zijn. Wat kan je ervan verwachten? 4K en 60fps op de Xbox Series X; 1080p en 60fps op de Xbox Series S. Meer dan de moeite om het eens te proberen als je al fan was van Terminator: Resistance of al een hele tijd twijfelde om de game een kans te geven.

De onderstaande video laat alvast meer zien. Enjoy!