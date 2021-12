Volgende week vrijdag zal er een uitbreiding voor Terminator: Resistance Enhanced uitkomen. Om je te laten weten wat je kunt verwachten van ‘Annihilation Line’, zoals deze uitbreiding heet, is er een gameplay trailer vrijgegeven die je onder dit bericht kunt checken.

De extra content speelt zich af als je in de originele game ongeveer op de helft van het avontuur bent. Hierin speel je als Jacob Rivers, die samen met een team dat wordt geleid door John Conner, naar Northridge Outpost moet reizen. Van deze plek wordt al een tijd niets meer vernomen, dus wordt gevreesd voor het ergste.

Annihilation Line is alleen beschikbaar voor de PlayStation 5- en pc-versie van Terminator Resistance. Heb je de game voor de PlayStation 4 of Xbox One, dan val je buiten de boot.