Het gebeurt regelmatig dat games na hun lancering één of meerdere uitbreidingen krijgen. Meestal wordt dat voor de releasedatum van de desbetreffende titel al gemeld. Heel af en toe duikt er uit het niets een uitbreiding op en dat is nu ook het geval voor Terminator: Resistance Enhanced.

De uitbreiding ‘Annihilation Line’ brengt een nieuw verhaal en personages met zich mee. Je speelt als Jacob Rivers, die instructies krijgt van John Connor om Northridge Outpost te onderzoeken, omdat deze niets meer van zich laat horen.

De uitbreiding bevat ongeveer vier uur aan gameplay en zal op 10 december in de PlayStation Store te vinden zijn. Let wel op dat de uitbreiding verschijnt voor Terminator: Resistance Enhanced, die alleen voor de PlayStation 5 is uitgekomen. Een voorproefje van ‘Annihilation Line’ kan je hieronder checken.