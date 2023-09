Na vele jaren keert Assassin’s Creed terug naar de setting waar het allemaal ooit begon: het Midden-Oosten. Assassin’s Creed: Mirage ligt in oktober in de schappen en brengt protagonist Basim naar de stad Bagdad, waar hij zijn jeugd heeft gespendeerd. Basim kennen we als personage uit Assassin’s Creed: Valhalla.

We weten inmiddels al dat Mirage wat korter zal zijn dan vorige Assassin’s Creed-games en de reden daarvoor is nu ook wat duidelijker. Assassin’s Creed: Mirage is een aparte game, maar dit was aanvankelijk niet het plan. Dit avontuur in het Midden-Oosten zou namelijk een uitbreiding voor Valhalla zijn geweest, waarin Eivor naar het Midden-Oosten trok.

In eerdere uitbreidingen ging Eivor al naar Frankrijk, Ierland en Svartalfheim, het rijk van de dwergen in de Noorse mythologie. De pitch voor het avontuur in het Midden-Oosten ging echter zo goed, dat er groen licht gegeven werd voor een standalone game.

Dit vertelde creative director Stephane Boudon tegenover GameInformer. In het interview zei hij dat hij graag de game naar de roots wilde brengen als fan van de serie en ook dat het 15-jarige bestaan van de franchise nadert, waardoor het geen beter moment dan nu is.

Hieronder de uitleg van Boudon:

“At first, we were working on Assassin’s Creed Valhalla and the DLC, and the idea came up to create a specific expansion for Valhalla and go back to the Middle East. We wanted, as a longtime fan of the series, to go back to this environment [and those] vibes. And it was also near the 15th anniversary of the brand. So it was for us, something we wanted to bring back for the player.”

“It’s funny because we did the full work for the pitch for a DLC, but at the end, we already saw on working on the pitch that it could be something so at the end, we [ended] the presentation with, ‘But it can be more,’” said Boudon. “So we pushed a little bit and it worked and was wonderful for everybody.”