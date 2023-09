Forza Motorsport komt op 10 oktober naar de Xbox Series X|S en pc toe racen, wat natuurlijk voor liefhebbers van simracers een belangrijk moment is. Minstens zo belangrijk is op welke circuits we allemaal tekeer kunnen gaan en in totaal betreft het een 20-tal banen.

Hieronder vallen terugkerende banen, maar ook een aantal nieuwe. Hoewel 20 banen misschien wat weinig klinkt in eerste instantie, ligt het aantal routes hoger. Dit komt doordat verschillende banen meerdere lay-outs kennen die ook in de game terugkomen.

De beschikbare banen hieronder op een rijtje:

Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Spa-Francorchamps

Eaglerock Speedway

Grand Oak Raceway

Hakone Circuit

Homestead-Miami Speedway

Indianapolis Motor Speedway

Kyalami Grand Prix Circuit

Laguna Seca Raceway

Le Mans – Circuit International de la Sarthe

Lime Rock Park

Maple Valley

Mid-Ohio Sports Car Course

Mugello Circuit

Nürburgring GP

Road America

Silverstone Circuit

Suzuka Circuit

Virginia International Raceway

Watkins Glen International Speedway

Klik hier voor een overzicht met laatste Forza Motorsport nieuwtjes, alwaar ook een selectie van trailers terug te vinden is die de verschillende banen toont. Meer over de racegame lees je in onze preview.