Het is momenteel voor de eigenaars van een nachtclub in GTA Online erg interessant om de game aan te zetten, want spelers scoren dubbele GTA$ en RP bij het deelnemen aan Nightclub Sell Missions en Trading Places (Remix). Ook krijgt Nightclub Management extra populariteit, wat mooi meegenomen is.

Om er nog een schep bovenop te doen zullen de dagelijkse inkomsten van Nightclubs ook nog verdriedubbelen. Alle andere details van de wekelijkse GTA Online update hebben we zoals altijd hieronder op een rijtje gezet:

Dubbele GTA$, RP en AP voor de Arena War Series

Gratis Pinned Flames-livery voor de Vapid Clique Wagon voor het voltooien van zowel een Nightclub Management als een Nightclub Source Goods Mission

Verdien een Blêuter’d Tee met het kopen en ontkurken van een fles champagne

Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De Weeny Issi Sport, Übermacht Zion Classic, Lampadati Viseris, Declasse Tulip en de Declasse Lifeguard

Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De Declasse Scramjet en de Pegassi Tezeract

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

HSW Test Ride: De Declasse Vigero ZX

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Textile City en Stab City

Te winnen in de LS Car Meet: Finish twee dagen op rij in de top 4 van de LS Car Meet-serie om de Pegassi Infernus te verdienen

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Benefactor Schlagen GT

Er zijn natuurlijk ook weer de nodige kortingen waar je gebruik van kunt maken en die hebben logischerwijs deels met de Nightclub te maken. Je kunt panden, upgrades en modificaties tegen een scherpe prijs scoren en tevens zijn verschillende voertuigen in de aanbieding.

Nightclub Properties, Upgrades en Modifications – 40% korting

Benefactor Terrorbyte (commercieel) – 40% korting

Canis Freecrawler (offroad) – 40% korting

Declasse Apocalypse, Future Shock, en Nightmare Impaler (musclecars) – 40% korting

Declasse Impaler (musclecar) – 40% korting

Declasse Tulip (musclecar) – 40% korting

Declasse Lifeguard (hulpverlening) – 40% korting

Declasse Scramjet (supercar) – 30% korting

HVY Menacer (offroad) – 40% korting

Pegassi Tezeract (supercar) – 40% korting

Übermacht Zion Classic (klassieke sportwagen) – 50% korting

Vapid Festival Bus (service) – 50% korting

Mocht je een bezoekje brengen aan de Gun Van, dan scoor je 30% korting op de Homing Launcher. GTA+-leden krijgen 30% korting op de Advanced Rifle. De perks voor GTA+ zijn momenteel: Gratis Annis Apocalypse ZR380, Anodized Burgundy Pearl en Dark Holographic Chameleon Wheel Paints, Soft Pink Pearl Chameleon Paint, Fist Fury Outfit (V), Love Fist Tee, Love Fist Shortsleeve Shirt en meer.