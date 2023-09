In 2015 onthulde Shigeru Miyamoto van Nintendo al dat Pikmin 4 in ontwikkeling was en dat de game toen bijna af was. 8 Jaar later verscheen dan ook uiteindelijk het spel, dus het heeft nog behoorlijk lang geduurd. De game kon op veel positieve cijfers rekenen en ook in onze review vielen een hele hoop lovende woorden over het spel.

Wetende dat het wel even kan duren vooraleer Pikmin 5 dan zal verschijnen, vroegen onze collega’s van Eurogamer of het nu weer 10 jaar zou duren vooraleer de volgende game in de serie verschijnt. Met een lach wist Nintendo-producent Takashi Tezuka te vermelden dat ze hun best zullen doen om niet iedereen zolang te laten wachten.

Niet echt concreet dus, maar het scheelt al als de aankondiging en release ook daadwerkelijk wat dichter op elkaar zitten. Dit realiseert Nintendo zich ongetwijfeld ook, maar wanneer we Pikmin 5 dan mogen verwachten is natuurlijk in nevelen gehuld.