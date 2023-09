Nog een maandje te gaan en dan kunnen we aan de slag met de allernieuwste game in de Forza franchise. Met nog zo weinig tijd te gaan is ontwikkelaar Turn 10 Studios afgelopen weken al druk bezig geweest met het delen van nieuwe informatie. Ditmaal is er een nieuwe baan getoond.

Het gaat om het Mid-Ohio circuit. Het circuit zal vanaf de release gelijk beschikbaar zijn als één van de twintig banen waarop je zult kunnen racen. Het is qua lengte een vrij korte baan, maar volgens Turn 10 is er veel te beleven op dit kleine circuit.

Forza Motorsport is vanaf 10 oktober beschikbaar voor de Xbox Series X|S en pc. Je kunt de onthullingsvideo hieronder bekijken.