Lies of P wist de afgelopen maanden met diverse trailers en een demo al aardig wat aandacht naar zich toe te trekken. Om je nog even te herinneren dat de release er deze maand aankomt, heeft ontwikkelaar Neowiz een gloednieuwe gameplay video uitgebracht.

De video toont gameplay op een nieuwe locatie genaamd Lorenzini Arcade, een speelhal die voorheen dé plek was voor entertainment in Kraft, maar in verval is geraakt samen met de rest van de stad. Naast de gloednieuwe locatie zijn er ook een aantal niet eerder vertoonde vijanden en wapens te zien.

Lies of P is vanaf 19 september beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.