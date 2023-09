Preview | Mortal Kombat 1 – Het is een prachtige tijd voor liefhebbers van fighting games. Na Street Fighter 6 eerder dit jaar staat nu Mortal Kombat 1 op het programma en later mogen we ook nog Tekken 8 verwachten. Mortal Kombat 1 verschijnt al snel en deze game is een nieuwe start voor de reeks. Na Mortal Kombat 11 zal het verhaal niet voortgezet worden, want Mortal Kombat 1 is de start van een naar eigen zeggen nieuw universum. Dus we mogen op de basis van deze game wellicht in de toekomst meer nieuwe delen verwachten.

Een nieuw begin, een nieuw verhaal

Doordat het de start van iets nieuws is, zijn alle verhaallijnen uit het verleden tot een stilstand gekomen, want dit begint nu opnieuw. De verschillende personages hebben een nieuwe rol gekregen en hierdoor komen de verhoudingen compleet anders te liggen. Hoe het verhaal zich zal ontwikkelen is nog even afwachten, maar wat we op de gamescom te spelen kregen was in ieder geval al interessant. Zo bezochten we een Aziatisch theehuis met Kung Lao en Raiden, waar ze na het nuttigen van levensmiddelen besloten een potje te knokken.

Het ging er buitengewoon hard en bloederig aan toe en hoewel volstrekt onzinnig in de context, wist het te vermaken. Niet lang daarna doken slechteriken op namens de Lin Kuei, die nog wat geld te incasseren had bij het oude dametje die de tent runt. Dat is natuurlijk om problemen vragen en zodoende liep het uit op een gevecht tussen de eerste twee en Smoke, die er namens de Lin Kuei langskwam. Door dit gevecht te volbrengen vervolgt het verhaal zich, waaruit op te maken valt dat Mortal Kombat 1 een vrij verhalende structuur zal aanhouden, waarbij het geheel volgens traditie keer op keer op gevechten uitloopt.

We werden wat pardoes in het verhaal gegooid met daarbij weinig context, dus het is nog even aankijken hoe dat zich zal ontwikkelen, maar dat komt in de review wel. Wel hebben we al gezien dat de presentatie vol met aandacht zit. De tussenfilmpjes zijn mooi en weten je ook continu geboeid te houden, waarbij men overduidelijk de ruimte heeft genomen om weer lekker breed te gaan met de invulling. Dan doelen we op absurde situaties, al dan niet aangevuld met humor alsook bizarre elementen. De verhalen van Mortal Kombat waren altijd al op een goede manier merkwaardig en dat is in deze game niet anders.

De nieuwe Invasion modus

We hebben het verhaal slechts een kwartier kunnen spelen, waarbij het grootste gedeelte van de tijd bestond uit filmpjes. Dus we kunnen er helaas nog niet al te veel zinnigs over zeggen. Wel kunnen we je wat meer vertellen over de Invasion modus, die we eveneens hebben kunnen spelen. Dit is een volledig nieuwe modus waarin je in een omgeving vanuit een top-down perspectief rondloopt. Althans, je kan vaste routes volgen waarbij je van punt naar punt gaat en het is aan jou om de uitdaging aan te gaan.

Dit is het merendeel van de tijd domweg het vechten tegen een willekeurig personage in een best of 3 set gevechten. Je komt echter ook andere challenges tegen, zoals mini-games om te spelen of gevechten met wat aanpassingen die voor meer uitdaging en variatie zorgen. Op een soort grid loop je van punt naar punt en als je de uitdaging gehaald hebt, ga je naar het volgende punt. Lukt een bepaalde uitdaging niet? Dan keer je terug naar een andere splitsing en volg je eventueel een nieuwe route. Hierin krijg je dus wat vrijheid, al is het op basis van een klein half uurtje spelen zo te zien nog niet erg veel.

Met deze modus krijg je een compleet andere speelervaring. Eén die juist niet cinematisch is, maar meer op de gameplay is gericht. Het doel is uiteindelijk om natuurlijk het eindpunt van het geheel te bereiken, waarbij de uitdaging onderweg alsmaar zal toenemen. Het levert je echter ook wat op, zo zul je bijvoorbeeld geld verdienen met de gevechten en dat komt weer van pas voor aankopen in de in-game store van de Invasion modus. Denk hierbij aan elementen die jou een voordeel geven in de strijd. In principe zijn het modifiers voor de gameplay die de uitdaging een slagje naar beneden terugzetten omdat je bijvoorbeeld resistent bent tegen vuur, ijs of andere vormen van aanvallen.

Best handig, want als je het maar niet voor elkaar krijgt dat ene gevecht te voltooien, dan heb je een manier om de uitdaging iets terug te schroeven om alsnog als winnaar uit de strijd te komen. Bijgevolg opent zich weer een nieuw pad en kan je dus verder de route van de Invasion modus verkennen. De modus is op zich relatief compact qua opzet, maar dankzij de vele modifiers die van toepassing kunnen zijn op gevechten en additionele activiteiten, lijkt het genoeg te bieden om je goed mee te vermaken naast de traditionele gameplay die de multiplayer en het verhaal te bieden hebben. Een prima aanwinst dus als je het ons vraagt.

Gruwelijke actie

Wat we niet onbenoemd mogen laten is de visuele presentatie van de game. Eerder lieten we al doorschemeren dat de tussenfilmpjes erg vermakelijk zijn, maar hiervoor geldt ook dat ze er erg goed uitzien. Minstens zo belangrijk is de presentatie tijdens het vechten zelf. Het oogt haarscherp en de animaties zijn echt subliem. Het duurt niet lang meer voor de game uitkomt en de build die we op de gamescom speelden voelde al zeer solide en af aan. Het oog voor detail is scherp en de animaties zijn echt heerlijk om naar te kijken waarbij de spreekwoordelijke kers op de taart natuurlijk de Fatalities zijn. Keer op keer is het een pijnlijk gebeuren om te zien, maar dat is natuurlijk wat Mortal Kombat kenmerkt.

Dan wat betreft de gameplay. Dit voelde zeer goed en vloeiend aan. Op een framerate van 60 frames per seconde (tegen een 4K resolutie) speelde het heerlijk weg, waarbij de responsiviteit optimaal is. De combat is vlot, maar niet té vlot zoals Street Fighter 6, waardoor het als een goede basis aanvoelt die vraagt om doorgrond te worden. De harde actie, de souplesse, de in te roepen Kameo’s en de bijbehorende visuele effecten zorgen voor een buitengewoon vermakelijk spektakel dat qua gameplay meer dan prima aanvoelde. Maar we hadden ook niets minder van NetherRealm verwacht.

Voorlopige conclusie

Mortal Kombat 1 is een uitstekende fighter in wording. Sterker nog, de demo die we op de gamescom konden spelen voelde zeer solide en af aan. De visuele presentatie is uitstekend, de gameplay voelt erg vertrouwd en bekend aan, en een nieuwe start van het verhaal kan de game erg goed doen. De Invasion modus is op zichzelf niet heel bijzonder, maar voelde in de korte tijd dat we speelden als een welkome aanvulling op de verder vrij traditionele modi die je altijd in dit soort fighters tegenkomt. Wij hebben op basis van een klein uur spelen genoeg vertrouwen gekregen in Mortal Kombat 1, die vanaf 19 september verkrijgbaar is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.