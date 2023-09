Alone in the Dark zou in eerste instantie in oktober uitkomen, maar die maand is nogal gevuld met grote releases. Om elkaar niet in de weg te zitten stelde Remedy Entertainment onlangs bijvoorbeeld de release van Alan Wake II uit en nu volgt ook THQ Nordic met Alone in the Dark.

Dit uitstel beperkt zich niet tot slechts 10 dagen, want het gaat om een paar maanden. Alone in the Dark zal namelijk niet langer dit jaar uitkomen, maar op 16 januari 2024. De reden is duidelijk: ze willen de clash met Alan Wake vermijden, alsook de concurrentie niet aangaan met Spider-Man 2.

Gezien Alone in the Dark een titel is die niet hetzelfde marketingbudget heeft als de genoemde titels, is het een begrijpelijke reden. Fans zullen helaas dus wel wat langer geduld op moeten brengen.