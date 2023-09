Nog anderhalve maand en dan ligt Marvel’s Spider-Man 2 in de winkels voor de PlayStation 5. Na de nodige beelden eerder dit jaar, is het momenteel wat stil rondom de game, maar uit het niets heeft Insomniac Games nu twee mooie shots uit de game online gepost.

Beter iets dan niets zeggen we dan maar en het gaat hier om de twee Spider-Mans die zichzelf laten zien in hun standaard (upgraded) pakken. Net zoals in de vorige games is ook deze game voorzien van een rijkelijk aanbod aan suits, elk met eigen perks, maar het standaard pak mag er natuurlijk ook zijn.