Sony heeft talloze persconferenties gehouden door de jaren heen, maar de presentatie tijdens de E3 2010 is een van de meest memorabele. De volledige persconferentie is nu beschikbaar in 1080p.

De voornaamste reden waarom deze presentatie zo beroemd is, is vanwege de aanwezigheid van Kevin Butler. Hij was destijds het gezicht van Sony in veel reclamecampagnes en zijn toespraak tijdens de persconferentie is legendarisch.

De presentatie had ook nog enkele andere hoogtepunten. Zo kwam onder andere Gabe Newell het podium op om de aankondiging van Portal 2 voor de PlayStation 3 te doen. Dit was opvallend, omdat Newell eerder niet bepaald positief had gesproken over de console. Tevens werd PlayStation Plus toen onthuld.

Noclip Game History Archive heeft de persconferentie op zich genomen en geüpgraded naar volledig HD. Het resultaat kun je hieronder bekijken.