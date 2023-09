Voor veel liefhebbers van vechtgames is het een mooie maand, want op 19 september verschijnt het lang verwachte Mortal Kombat 1, waarin de tijdlijn volledig gereset wordt. De game ziet er in ieder geval grafisch goed uit en we mogen ook de nodige porties aan bloed verwachten dankzij de Fatalities. Met nog minder dan twee weken te gaan is nu ook het volledige roster van speelbare fighters uitgelekt.

Oorspronkelijk werd dit eerst geplaatst in de subreddit van Mortal Kombat 1, maar het overzicht werd nadien snel verwijderd. Ook op social media is dit meermaals opnieuw geüpload, maar de afbeelding wordt telkens offline getrokken. Wel hebben genoeg mensen de namen inmiddels genoteerd en dat brengt ons bij het onderstaande overzicht:

Liu Kang

Raiden

Scorpion

Sub-Zero

Johnny Cage

Kung Lao

Kitana

Nitara

Mileena

Kenshi

Smoke

Rain

Li Mei

Tanya

Baraka

Geras

Reptile

Ashrah

Havik

Sindel

General Shao

Reiko

Onze preview van Mortal Kombat 1 mag je morgen verwachten.