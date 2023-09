Diablo IV ligt nu al enige tijd in de schappen en Blizzard heeft zijn pijlen nu gericht op de toekomst van deze titel. Zo werd vorige maand al duidelijk wanneer het tweede seizoen van Diablo IV van start gaat, namelijk op 17 oktober. Het eerste seizoen eindigt op 9 oktober, dus fans hoeven maar kort te wachten op nieuwe content.

Er is nu ook meer bekendgemaakt over de toekomstvisie voor de game. In een interview met Dexerto vertelde general manager Rod Fergusson meer over de plannen. Zo kon hij kwijt dat de lancering van het eerste seizoen een fundering heeft gelegd voor de toekomst. Er wordt nu gekeken naar de toekomstige seizoenen die ieder kwartaal verschijnen, alsook naar jaarlijkse uitbreidingen.

Hieronder hetgeen Fergusson precies te zeggen had:

“But, you know, it’s years and years. That’s the thing we’re focused on. When you look at the launch of the game and this first season, we see that as building a foundation on which we can build for the future. So, as we look at our quarterly seasons, and we look at our annual expansions, those are the things that we’re really focused on for our live service.

We’ve got plans, we have storylines that go well into the future. We’ve got plans. We’re always leapfrogging our seasons, and leapfrogging our expansions, so it’s something we are going to do for a long time. We’re excited.”