Het is alweer bijna een jaar geleden dat The Chant een poging ondernam om ons op horror verlekkerde hart te veroveren. De game wist ons ondanks zijn tekortkomingen eigenlijk best te charmeren, wat betekent dat we ook voor een verhalende uitbreiding best te vinden zijn. Met The Gloom Below mogen we binnenkort een dergelijk DLC-pakket verwachten.

De onderstaande launch trailer vertelt je meer én toont dat we die ‘binnenkort’ van hierboven erg letterlijk mogen nemen. The Gloom Below ligt namelijk al op 12 september in de virtuele winkelrekken en zal voor eigenaars van de hoofdgame gratis zijn. Wie wil, kan er dus volgende week op uit trekken om het hart van de mysterieuze ‘Gloom’-dimensie te bekampen.