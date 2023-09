Een tijdje terug kondigden Nintendo en Charles Martinet aan dat de laatstgenoemde niet langer de stemmen van Mario, Luigi, Wario en Waluigi zal inspreken. Daarbij werd ook verkondigd dat Martinet wel verbonden zou blijven aan Nintendo als zijnde een ‘Mario Ambassador’. Nu kan je aan zo’n vage titel vele invullingen geven, maar heel duidelijk was het voordien niet, ook voor Martinet zelf niet.

Nu is er in ieder geval wel wat duidelijkheid geschapen. Via een leuke video op X vertelt Martinet dat hij op diverse Nintendo-gerelateerde evenementen aanwezig zal zijn om het plezier van de Mario-franchise met fans te ervaren en delen. Op deze evenementen zal hij ook zeker nog wel eens zijn stemmetjes opzetten.

In dezelfde video vertelt de papa van Mario, Shigeru Miyamoto, ook nog even hoeveel Martinet voor hem betekend heeft in zijn carrière en deelt daarbij nog wat grappige anekdotes.