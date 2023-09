Eerder dit jaar verscheen de fijne LEGO-racer ‘LEGO 2K Drive’ voor verschillende platformen. Twijfel je nog of je deze racegame eventueel zou willen aanschaffen, dan is er nu goed nieuws: je kan het spel namelijk vanaf nu gratis even uittesten op de PlayStation, Xbox en Switch.

Op deze manier kan je het spel alvast even uitproberen voordat je al dan niet beslist om het uiteindelijk aan te schaffen. In de demo zal je toegang krijgen tot het eerste bioom ‘Bricklandia’.

Meer weten over de game? Lees dan zeker eens onze review na voor meer info.