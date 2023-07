Wie graag zijn eigen bolides bouwt om er daarna mee aan het racen te gaan, kon zich in mei helemaal verliezen in LEGO 2K Drive. De game miste misschien wat uitdaging, maar maakte dat meer dan goed met een overdosis ouderwets spelplezier. Ondertussen zijn we twee maanden verder en mochten we vorige week een nieuwe update – 1.09, voor wie de tel bijhoudt – verwelkomen. Eentje die naast de gebruikelijke aanpassingen (zie de onderstaande lijst) een wel erg fijne toevoeging voor spelers in petto heeft.

Update 1.09 verrijkt LEGO 2K Drive namelijk met een Creator’s Hub, waarin gamers met hun zelfgemaakte wagens kunnen pronken naar de buitenwereld toe. Je zal anderen hun creaties kunnen beoordelen, waarna de bolides met de meeste upvotes en downloads op de startpagina van de Hub zullen verschijnen. Je leest het goed: ‘downloads’. Spelers zullen namelijk ook de wagens van hun collega’s/concurrenten (schrap wat niet past) zelf kunnen uitproberen. Met andere woorden: verder spelplezier verzekerd.