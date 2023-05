LEGO 2K Drive is officieel vanaf vandaag verkrijgbaar, maar als je de game in pre-order hebt aangeschaft kun je al een paar dagen met de titel aan de slag. In beide gevallen is het belangrijk om rekening te houden met een erg vervelende bug die is opgedoken.

Op het moment dat je de game offline speelt en je de speelsessie later hervat waarbij de game verbinding maakt met de 2K servers, kan er een probleem ontstaan met het synchroniseren van save data. Het gevolg is onfortuinlijk: een wipe van je data, waardoor alles terug naar veel vroeger in de game wordt gezet.

Oftewel, je kan opnieuw beginnen. 2K Games en ontwikkelaar Visual Concepts zijn op de hoogte van dit euvel en hebben aangegeven te werken aan een oplossing, die ze zo snel mogelijk beschikbaar zullen stellen.