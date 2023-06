2K Games heeft aangekondigd dat de Drive Pass Season 1 van LEGO 2K Drive morgen van start gaat. Deze pas voegt 100 tiers met nieuwe content aan de game toe, gebaseerd op de Fast and the Furious saga, wat voor flink wat herkenbaarheid zal zorgen. Hieronder vallen qua unlockables ook voertuigen van Dodge en Nissan.

De Drive Pass is in twee varianten beschikbaar, zo is er een gratis versie die toegang geeft tot allerlei in-game beloningen en uitdagingen. Ook is er een betaalde variant en die voorziet je van 10 nieuwe voertuigen, afkomstig uit de Fast and the Furious films. Verder bevat deze pas nieuwe mini-figure coureurs.

Tot slot zal het mogelijk zijn om via Brick Packs, stickers en meer nog meer creativiteit op het customizen van voertuigen los te laten. Hieronder bekijk je een trailer en meer over deze racegame lees je in onze review. Ook handig om te weten, deze Drive Pass is niet gekoppeld aan een periode, spelers hebben dus alle tijd van de wereld om de content vrij te spelen.