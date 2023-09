Nog een week en dan ligt Mortal Kombat 1 in de winkels. Nu de release dichterbij komt komen er meer details naar buiten, zo ook over de Trophies. Die zijn via Mp1st op het web beland, dus wat de waarde van de Achievements is, is nog niet bekend.

Hieronder op een rijtje alle dingen die je moet doen om de platinum Trophy te bemachtigen. Eén van de uitdagingen is 100% bereiken in de verhalende modus van de game. Ook dien je de Invasion modus te spelen en meer. Hieronder op een rijtje alle Trophies van Mortal Kombat 1, maar weet dat het wat lichte spoilers bevat als je je wilt laten verrassen.

Meer over de game lees je in onze hands-on preview.

Platinum

Kompletionist

-Komplete All Trophies

Gold

What Just Happened??

-Komplete 100% Of Story Mode

Silver

Eye Of The TaiGore

-Spend A Total Of 1 Hour In Practice

Who Was That???

-Komplete Chapter 15 Twice

Deadly Assassin

-Perform 20 Different Fatalities

Give A Koin

-Spend 10,000 Koins On The Shrine

King Slayer

-Dethrone A King

Rollin’ With My Krew

-Komplete Mastery With 5 Kameo Characters

Juggernaut

-Reach Invasions Level 20

Vanquished

-Defeat The Final Boss Of An Invasions Season

Made It Out Alive

-Komplete A Survival Encounter

Found You

-Unlock A Secret Fight

High Score, Is That Good?

-Obtain A Total Score Of 5,000,000 In Gateway Towers

Happy Endings

-Unlock 10 Tower Endings

Big Spender

-Spend 10,000 Seasonal Kurrency

Total Disrespect

-Perform A Taunt Without Being Interrupted During An Online Match

Thank You For Being A Fan!!!

-Watch The Kredits

Brons

Become A Ninja In No Time

-Komplete The Basic Tutorial

A New Timeline

-Komplete 50% Of Story Mode

Titan

-Deal 10,000 Damage To Opponents

Beaten And Broken

-Spill 5,000 Pints Of Blood

It Has Begun!!!

-Komplete Cage Mansion Tutorial

Kontender

-Play 5 Kombat League Sets

Karnage

-Perform 10 Different Brutalities

Annihilation

-Perform 10 Different Kameo Fatalities

Making Friends Is Easy

-Use 10 Different Kameo Characters

Puppet Master

-Komplete A Klassic Tower With 5 Different Characters

Test Your Might

-Komplete 5 Unique Test Your Might Encounters

So I Just Kill Stuff??

-Komplete 5 Unique Encounters

Adventure Time

-Komplete 25 Unique Encounters

Buddy System

-Komplete Mastery With 1 Kameo Character

Where’s Blanche

-Trade For An Item From An Outworld Shop

Take And Deny

-Trade For An Item From An Earthrealm Shop

Ultimate Power

-Use A Talisman

Talis-Mania

-Use A Talisman 10 Times

Running On Empty

-Recharge A Talisman

So Krafty

-Forge A Talisman

Feeling Stronger

-Reach Invasions Level 5

Unstoppable

-Reach Invasions Level 10

Not So Big Now Are You??

-Defeat A Mini Boss In Invasions

Who Da Boss??

-Defeat A Major Boss In Invasions

Always Accessorize

-Equip A Relic

Kollector

-Equip 3 Different Relics

The Mighty Have Fallen

-Komplete A Titan Battle

ABACABB

-Use A Key

Make Way, I’m Koming Through

-Klear An Obstruction In Invasions

Stop Hiding

-Survive An Ambush

Quest Master

-Komplete 3 Daily Quests

Working Overtime

-Komplete A Weekly Quest

There Is No Knowledge That Is Not Power

-Use 10 Single Use Items

Witness Me!!!

-Change Your Kombat Kard Player Module