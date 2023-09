Preview | Marvel’s Spider-Man 2 – Met Marvel’s Spider-Man bracht Insomniac Games ons in 2018 een uitstekende titel die twee jaar later in 2020 een spin-off kreeg met publieksfavoriet Miles Morales in de hoofdrol. Inmiddels is het 2023 en dus tijd voor een nieuw deel. Marvel’s Spider-Man 2 is al een aantal jaar in ontwikkeling en moet volgende maand verschijnen. Daarom vlogen we op uitnodiging van Sony PlayStation naar Londen om daar een kleine 3 uur met het tweede deel aan de slag te gaan. Wat we te spelen kregen voelde heel erg vertrouwd en tegelijk ook enorm plezierig, de hoogste tijd dus om vooruit te blikken!

Twee keer zo groot

In Marvel’s Spider-Man 2 borduurt Insomniac Games begrijpelijk voort op de basis die ze hebben gelegd met het eerste deel en Miles Morales. Het slingeren, de combat, de gameplay in algemene zin… het is allemaal precies zoals je het kent. Hierdoor voelt het gelijk weer vertrouwd aan als je de controller oppakt en door New York gaat slingeren. In New York zien we echter wel een grote verandering en dat is de omvang van de speelwereld. Waar de voorgaande games je nog Manhattan en de bovenliggende wijken voorschotelde, heeft de ontwikkelaar nu ook Coney Island, Brooklyn en Queens toegevoegd. Hierdoor is de speelwereld letterlijk twee keer zo groot geworden en dat is echt enorm. Een volledig rondje slingeren langs alle wijken – bedenkend dat Spider-Man zich vrij vlot verplaatst – kost toch al snel 10 minuten.

De speelwereld buiten het centrum van de wereldstad doet zich ook duidelijk onderscheiden, want aan de andere kant van de East River kom je meer in de woonwijken. Hierdoor is er sprake van meer laagbouw en gewone wijken, wat qua contrast behoorlijk afsteekt tegen die enorme flatgebouwen in Manhattan. Het zorgt voor een uitstekende afwisseling en het is leuk om ook eens het wat rustigere gebied van New York te verkennen. Dit biedt ook ruimte om meer variatie te brengen in de missies die je zult spelen, gezien Insomniac Games meer vrijheid heeft in de omgevingen waartegen de actie plaatsvindt.

Met een verdubbeling qua omvang van de stad, valt er weer een hoop te verkennen en bijgevolg ook weer genoeg te doen om misdaad te bestrijden. Hoewel het aantal zij-activiteiten in de demo die we speelden nog wat beperkt was, mogen we uiteindelijk een hoop randzaken verwachten. Denk hierbij aan misdaden her en der aanpakken waar onschuldigen het slachtoffer van zijn, maar ook landmarks fotograferen of nieuwe activiteiten zoals drones volgen en onschadelijk maken, enzovoort. De basis is gelijk aan de vorige games, maar we zagen in deze randactiviteiten wel wat nieuwe elementen, waardoor er meer afwisseling te bespeuren zal zijn in de game.

Twee keer zo druk

Een ander opvallend punt in de demo die we speelden was de drukte op staat. In de nieuwe wijken is het logischerwijs wat rustiger qua mensen en verkeer op straat, maar dat is in het centrum van Manhattan precies het tegenovergestelde. Juist de drukkere wijken (in werkelijkheid) voelen ook echt heel erg druk aan. Er rijden veel auto’s, die veelal in de file staan en de straten zijn drukker bezaaid met mensen, waardoor het gevoel van de metropool die New York is eens te meer goed overkomt. Het is aanzienlijk levendiger dan in de vorige games, wat ongetwijfeld te danken valt aan de capaciteiten van de PlayStation 5.

Met die toegenomen drukte is het wat dat betreft nog meer opletten bij het laag slingeren door de stad, want je klapt pardoes op een vrachtauto die de hoek om komt als niet oplet. In dat opzicht voelt het slingeren en jezelf naar voren werpen met extra webschieten identiek aan als het vorige deel. Om wat meer vaart te maken kan je een duik naar beneden nemen, waarna je weer verder slingert op een hoog tempo. Het voelt extreem natuurlijk aan en dat mag geen verrassing zijn, gezien Insomniac dit in de voorgaande games al perfect op orde had. Nieuw zijn de ‘webwings’: een soort wingsuit die beide personages kunnen gebruiken. Hiermee kun je met een druk op de knop meer geleidelijk over de straten van New York vliegen. Je zult gaandeweg steeds verder dalen, maar het haalt de noodzaak weg om continu nieuwe webben af te schieten.

De afwisseling tussen slingeren, jezelf boosten, duiken nemen en de webwings inzetten voelt heerlijk aan, waardoor je je buitengewoon snel door de stad kunt verplaatsen. Hoewel slingeren natuurlijk de kern van Spider-Man is, passen de webwings perfect in het arsenaal. Het gaat heerlijk soepel en het tempo blijft hoog. En zo hebben we toch een aantal punten aangehaald waarmee de game zich weet te onderscheiden. Een grotere speelomgeving, meer bewegingsmogelijkheden en een drukkere stad. Het zijn allerlei factoren die de speelervaring ten goede moeten komen en dat beviel tijdens de kleine 3 uur spelen meer dan prima.

Twee Spider-Mans

Waar we in het eerste deel nog met Peter Parker speelden en in het tweede deel met Miles Morales, krijgen we nu beide helden onder de knoppen. In de lange demo konden wij met de Spider-Man naar onze keuze spelen. Of dit uiteindelijk voor elke situatie en missie geldt is even afwachten, wel zagen we al dat je in missies niet zomaar van outfit kan wisselen. De game past zich na het wisselen tussen Spider-Mans in ieder geval gelijk aan qua voice-acting en de manier waarop je aangesproken wordt. Het ziet er ook naar uit dat je de game grotendeels kan spelen met de Spider-Man die jouw voorkeur geniet, waarbij het wisselen naadloos gaat.

Interessant is dat je door de twee spinnenmannen te maken hebt met een wat andere aanpak qua skilltrees. Zo is er een skilltree specifiek voor Peter Parker, maar ook één specifiek voor Miles Morales. De skills die je daarin kunt ontgrendelen slaan op de vaardigheden die beide personages hebben, maar die wel van elkaar afwijken. Zo heb je met Peter bijvoorbeeld Symbiote vaardigheden, daar waar Miles meer met een elektrische kracht speelt. Die krachten hebben zij andersom niet en daardoor is de skilltree dus opgesplitst. Tegelijkertijd is er nog een derde skilltree en die beslaat beide personages.

Als je in die skilltree vaardigheden vrijspeelt, dan worden ze gelijk toegepast op Peter Parker én Miles Morales. Een prima oplossing als je het ons vraagt, want de basis kun je dan voor beiden uitbouwen. Mocht een bepaalde Spider-Man je voorkeur genieten, kan je ervoor kiezen zijn skills eerder te ontwikkelen dan die van de ander. Dit geeft een fijn stukje flexibiliteit in de gameplay. De skills zijn wat betreft de individuele mogelijkheden behoorlijk verschillend. Er zijn per Spider-Man twee specifieke krachten, die onderliggend weer vier verschillende opties kennen. Die zijn in te zetten via de facebuttons (in combinatie met L1), waarbij je de vrijheid hebt om de acht beschikbare opties te remappen via het menu.

In het geval van Peter Parker – als hij de Symbiote krachten gebruikt – kan hij veranderen in een soort modderige bal die spikes uitschiet en vijanden flinke schade berokkent. Ook kan hij veranderen in een enorme vuist die uithaalt. En als de meter vol is kun je met L3 en R3 tegelijkertijd een verwoestende aanval uitvoeren. Dit is dan een aanvulling op het standaard knokken dat qua moves en flexibiliteit precies hetzelfde aanvoelt als de voorgaande games. Daarmee zijn we er nog niet. Onder de R1-knop heb je nog de gadgets. Denk hierbij aan een soort magneet die alle vijanden naar elkaar toetrekt of een ‘Up Shot’ die vijanden omhoog blaast, wat je ruimte geeft voor luchtaanvallen. Alles bij elkaar genomen: je krijgt ontzettend veel manieren ter beschikking om te vechten, waarmee je een eigen vechtstijl kunt ontwikkelen.

Twee keer zo lang spektakel

Met al deze elementen is de combat van Marvel’s Spider-Man 2 zeer rijkelijk gevuld. In dat opzicht gaat de game er op elk onderdeel op vooruit, want overal valt wat nieuws te bespeuren. Kwaliteit had de franchise al en daar doet de opvolger niets aan af. De kwantiteit neemt in elk opzicht toe en hoewel dat doorgaans een wat negatieve ondertoon kent, is dat in deze game niet aan de orde. Het zal voor de liefhebbers absoluut smullen worden. Dan te bedenken dat er naast alle zaken in de open speelwereld ook nog gewoon een verhaal is dat gevolgd kan worden.

Nu hebben we wat missies kunnen spelen en hoewel het wat lastig in context te plaatsen was – we zaten redelijk ver in de game – kunnen we niet ontkennen dat Insomniac Games weer lekker all out gaat met de setpieces. Zo vochten we tegen Lizard in een afgesloten omgeving en waar het even leek dat we ‘m verslagen hadden, wist de enorme hagedis te ontsnappen en het water op te gaan. Hierbij gingen we van een kleine vechtarena opeens in de open wereld verder met een achtervolging die ons over de halve East River bracht om vervolgens half Manhattan op stelten te zetten. Waar later leek dat we hem echt te pakken hadden, ging het scherm op zwart: einde van de demo.

Achteraf begrepen we dat het gevecht daar niet ten einde komt, maar dat het nog langer doorgaat. Dan te bedenken dat we al dik 20 minuten bezig waren. De aaneenschakeling van momenten en vechtscenes afgewisseld met het vliegen over het water en door de stad, voelde als een soort blockbuster moment aan. De indruk die het gaf is dat de game ook qua missies een stuk grootschaliger is opgezet, wat dus voor een meer spectaculaire ervaring moet zorgen. Vanzelfsprekend was de aankleding van dit alles met tussenfilmpjes, voice-acting en gameplay meer dan uitstekend. Het smaakte absoluut naar meer, heel veel meer.

Voorlopige conclusie

Marvel’s Spider-Man 2 is een game die het in de basis erg op safe speelt, maar hiervoor gaat het gezegde: ‘why change a winning team?’, meer dan uitstekend op. De game doet precies wat je ervan verwacht en dat op de juiste manier. Liefhebbers van de vorige games kunnen deze game dus blind aanschaffen zodra die verkrijgbaar is. De build die we speelden is inmiddels 7 weken oud en voelde zeer af en solide aan. Insomniac Games is ook al geruime tijd aan het polijsten, dus de voorlopige conclusie luidt kort maar krachtig: meer van hetzelfde op de best mogelijk denkbare manier. Marvel’s Spider-Man 2 is in vrijwel elk opzicht twee keer zo groot en we kunnen nu al melden dat de game zeker de moeite waard wordt!