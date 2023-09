Morgen verschijnt Ad Infinitum, een psychologische horrorgame waarin de speler onderworpen wordt aan de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog, en meer. De game is lang in ontwikkeling geweest, maar nu de release aanstaande is kunnen we nog even genieten van een trailer.

Het geeft een goede indruk van de sfeer die je in deze game mag verwachten, maar of dat ook automatisch betekent dat het een goede game is… dat vertellen we je op korte termijn in onze review aangezien we de afgelopen dagen al bezig zijn geweest met deze titel.