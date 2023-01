De games van 2023 | Ad Infinitum – Daar waar de Tweede Wereldoorlog met hoge regelmaat het toneel voor videogames vormt, is dat met de Eerste Wereldoorlog niet het geval. Games als Verdun, Tannenberg en Isonzo bieden je hierin first person shooteractie en ook zijn er nog wat strategiegames verkrijgbaar, maar veel is het niet. Ad Infinitum zal zich na de Eerste Wereldoorlog afspelen, maar ditmaal krijgen we niet met een shooter of strategiegame te maken, maar met een psychologische horrorgame waarin we in de huid van een Duitse soldaat kruipen.

Ad Infinitum – De Duitse soldaat heeft de Eerste Wereldoorlog overleeft, maar de gruwelen van de loopgraven blijven hem achtervolgen. Het gevolg is dat je als hoofdrolspeler vaak de weg in je eigen hoofd kwijtraakt, omdat je vast komt te zitten in een psychologische nachtmerrie. Hierbij zul je steeds meer moeite hebben om te onderscheiden wat waar en een leugen is. Je hersenen spelen een spelletje met je, wat voor bijzondere en angstaanjagende taferelen zal zorgen bij het spelen van de game. Het is aan jou om de horror in je hoofd te overwinnen en te ontdekken wat de waarheid is.

Toen we Ad Infinitum konden spelen, werd gelijk duidelijk dat de sfeer er heel goed in zit. De game plaatst je in een stelselmatig onheilspellende situatie, waarin er angstaanjagende monsters op je afgevuurd worden, alsook dodelijke vallen en mysterieuze omgevingen. Gezien dit een psychologische horrorgame betreft, zul je met bovennatuurlijke elementen te maken krijgen waarbij je van de ene situatie zo de andere inrolt en je een uitweg moet zoeken. In de praktijk betekent dit een verkapte walking simulator die aangevuld is met extra gameplay elementen om je als speler de nodige interactiviteit te bezorgen en je te boeien. Hiervoor zul je zowel verschillende locaties in Europa aandoen, alsook mysterieuze plekken bezoeken waarbij je je afvraagt of het de realiteit is.

Voorlopige verwachting: Waar er tegenwoordig veel professionele hulp is voor posttraumatische stressstoornissen, was dat ten tijde van de Eerste en Tweede Wereldoorlog wel anders. Mensen met trauma’s moesten er zelf maar mee dealen en in het ergste geval werd je in het gekkenhuis opgesloten. In Ad Infinitum krijgen we te maken met een Duitse soldaat die ze allemaal niet meer op een rijtje heeft, waardoor de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog weer naar boven komen. Op het ene moment loop je tussen de lijken in de loopgraven en het andere moment probeer je te ontsnappen uit een keldercomplex waar allerlei delen van paspoppen aan het plafond hangen en je ondertussen opgejaagd wordt door een mysterieus wezen. Ad Infinitum zal je angst aanjagen, maar tegelijkertijd ook een boeiende ervaring willen voorschotelen en onze eerste indruk was erg positief.