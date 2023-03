De kleine ontwikkelaar Hekate is bezig met de interessante walking simulator Ad Infinitum, waarin je in de voetstappen treedt van een Duitse soldaat die de horrors van de Eerste Wereldoorlog mee naar huis neemt met alle gevolgen van dien.

Tijdens het avontuur zul je geregeld teruggeslingerd worden naar de gruwelen van het slagveld en ook in je vertrouwde omgeving lijkt de grens tussen realiteit en hallucinaties steeds meer te vervagen. Het resultaat is een titel die omschreven kan worden als psychologische horror.

Nacon heeft tijdens Nacon Connect een nieuwe trailer laten zien, check het hieronder. Meer over Ad Infinitum lees je in onze hands-on preview. Ad Infinitum verschijnt in september.