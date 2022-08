Preview | Ad Infinitum – Ad Infinitum is een schitterend Latijns woord dat staat voor het oneindige. Een spot on benaming voor deze game, gezien je hierin te maken krijgt met de mentale problemen van een Duitse soldaat die gevochten heeft in de Eerste Wereldoorlog. De soldaat in kwestie heeft gruwelijke dingen gezien in de jarenlange oorlog, die zo gekenmerkt wordt door de vele loopgraven. Met een post traumatische stres stoornis, waarbij de nachtmerries oneindig doorgaan is het mentaal een uitermate zware aangelegenheid om alles op de rit te houden. In Ad Infinitum neem je een kijkje in het brein en word je geconfronteerd met bizarre situaties terwijl de game je een verhaal vertelt.

De duisternis van de menselijke geest

In Ad Infinitum krijg je te maken met horrorvisioenen en dat vanuit het perspectief van de soldaat zoals benoemd. De focus van het verhaal ligt hierbij op een Duitse en Franse familie, waarbij de leden de oorlog op verschillende manieren ervaren hebben, wat tot één samenloop komt in de presentatie van het spel. Je wordt letterlijk opgejaagd door allerlei horrorscenarios die zich in je hoofd afspelen en dat vormt de basis voor verschillende locaties die je in Ad Infinitum zult bezoeken. Je zou het als een horrorgame kunnen zien, maar het is meer dan dat.

Tijdens de presentatie vertelde de ontwikkelaar dat je gaandeweg het avontuur kris kras van locatie naar locatie gaat. Het ene moment bevind je je in een Duits landhuis en het andere moment loop je door de loopgraven. Ook het dodelijke gebied tussen de loopgraven, ‘no man’s land’, komt voorbij met alle effecten van dien. Daarnaast zul je ook een Frans dorp bezoeken en een oorlogshospitaal kunnen verkennen. Flashbacks, horrorvisioenen, vreemde monsters… je wordt er continu mee geconfronteerd, maar wat is echt en wat is niet echt? Zie het als een psychologische thriller, waarbij je telkens een kat en muisspel speelt met je geest.

Verschillende eindes

Met een focus op het verhaal zul je op verschillende punten keuzes moeten maken en die hebben invloed op hoe het spel zich zal ontwikkelen. Maar waar je in veel andere games de mogelijkheid krijgt om via overzichten eerdere keuzes ongedaan te maken, is dat in Ad Infinitum niet het geval. Je zult namelijk één save krijgen waarop je van het begin tot het einde speelt. Dit om je meer bewust te maken van de situatie waarin je je bevindt en het loont ook om de game meermaals uit te spelen, gezien er drie verschillende eindes zijn. Om dat nog wat extra de moeite waard te maken, zul je collectables in de game treffen. Dit zal de totale speelduur van zes tot zeven uur wat op kunnen rekken.

Naast het ervaren van de psychologische horror van de soldaat, zul je diepgang in de game kunnen vinden vanwege de meerdere lagen in het verhaal. Dit alles wordt op een boeiende manier gepresenteerd, zo zul je de eerder aangehaalde locaties aandoen, maar kijk er ook niet raar van op als omgevingen plots anders ogen of als er monsters zijn die opduiken. Zo hebben we een stukje kunnen spelen, waarbij het zaak was stroom in te schakelen in het ziekenhuis. Na dit eenmaal gedaan te hebben, liepen we door een hal waar allerlei protheses aan het plafond hingen. Ondertussen werden we opgejaagd door een monster, eveneens bestaande uit deze dingen.

Geloof ons als we zeggen dat als je in totale duisternis de weg moet zien te vinden, terwijl je ook nog tegen kunstmatige armen en benen aanloopt dat niet per se een pretje is. Deze monsters te lijf gaan is echter niet mogelijk, gezien je niet altijd over de middelen beschikt ze aan te pakken. Dit levert dus ook een kat en muisspelletje op, maar gezien je geen moer kunt zien zorgt dit voor het ongemakkelijke gevoel. Nog meer creepy was een romp met iets van een hoofd die ons plots besprong. Een vieze aangelegenheid, waarmee de jump scare z’n effect bewees. Belangrijk: dit zonder geforceerd aan te voelen. Het past in de duistere en enge setting die Ad Infinitum je presenteert.

Vanzelfsprekend heeft de ontwikkelaar de creatieve vrijheid genomen om je op allerlei manieren de horrors van mentale problemen te laten ervaren. Tegelijkertijd is historische authenticiteit een belangrijke pijler van de game. De verschillende omgevingen die je bezoekt zijn naar eigen zeggen historisch correct en dat geldt ook voor de items die je zult gebruiken. Denk dan aan gasmaskers, bijlen, boltcutters en meer. Dit is dan weer geïntegreerd in de puzzelelementen die de game je voorschotelt en om het af te maken zijn er her en der quick time events in het spel geïntegreerd. Je hebt al deze items nodig om de verschillende hindernissen in het spel te overkomen, terwijl je ondertussen te maken hebt met de terreur die zich in het hoofd van de soldaat afspeelt.

Exploratie, survival en meer

Ad Infinitum is een game waarin exploreren centraal staat, waarbij je de tragedie ontdekt met betrekking tot een bepaalde familie. Dit brengt je naar allerlei locaties, waarbij de setting en gameplay erg gevarieerd moeten zijn. Nu hebben we enkel in het ziekenhuis rondgelopen, maar de beelden die we van het Duitse landhuis en de loopgraven hebben gezien voorspellen een allesbehalve prettige zit. Overigens een goede zaak, gezien Ad Infinitum zich profileert als een horrorgame en dat lijkt dankzij de setting en sfeer wel goed te zitten, aangevuld met relatief simpele gameplay, maar die staat altijd onder druk vanwege het survival element. Al deze zaken mixt ontwikkelaar Hekate tot één afwisselend pakket dat samen het avontuur vormt.

Voorlopige conclusie

Ad Infinitum wordt gemaakt door een relatief klein team van ontwikkelaars, die veel passie hebben voor de historie omtrent de Eerste Wereldoorlog. Een oorlog waar relatief weinig over wordt gesproken in vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Zeker als het gaat om wat er met mensen is gebeurd die terugkwamen van het front. De mentale problemen waren heftig en letterlijk terreur voor de individu te noemen. Iets wat je in Ad Infinitum zult kunnen ervaren. Tel daar een sterke visuele presentatie bij op en uitstekende audio, die je onderdompelt in de sfeer. Met nog een half jaar ontwikkeltijd gaat Hekate nu alle puntjes op de i zetten van een tot dusver solide ogende en spelende game. Horrorliefhebbers, zet deze titel op je radar, afgaande op wat we hebben kunnen spelen kan dit weleens een verrassing worden.