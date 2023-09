De meesten onder ons hebben gelukkig nog nooit aan een oorlogsfront gestaan, maar als je ooit wilt ervaren wat de mentale gevolgen daarvan kunnen zijn, hebben Nacon en Hekate Studios een game voor je die je dichterbij brengt dan ooit. In hun nieuwste game, waarvan je hier onze preview kan terugvinden, word je naar het front van de Eerste Wereldoorlog gebracht. Ditmaal niet als gewone shooter, maar in een horrorgame.

In Ad Infinitum speel je als een jonge Duitse soldaat die lijkt te kampen met posttraumatische stress en die in dromen regelmatig teruggetrokken wordt naar zijn dagen tijdens de oorlog. In de trailer die je onderaan kan terugvinden, hoor je je moeder tegen iemand schreeuwen dat het niet haar zoon is die ze heeft teruggekregen na de oorlog, maar iets dat niet menselijk is.

We zijn ervan overtuigd dat veel moeders dit dachten bij het weerzien van hun zonen in 1918, nadat ze de meest gruwelijke dingen hadden meegemaakt. Onze review van de game kan je binnenkort verwachten, want op 14 september verschijnt Ad Infinitum voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.