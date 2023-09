Preview | Prince of Persia: The Lost Crown – Toen de Nintendo Switch OLED uitkwam kregen we het genoegen om er met een klassieke franchise op aan de slag te gaan; Samus Aran keerde terug in Metroid Dread, een game die tevens het originele (2D) concept van de franchise terugbracht. Een andere franchise begon op dezelfde manier: Prince of Persia, dat ooit ook een 2D avontuur was, waarin de behendige Perzische prins vallen en lastige soldaten moest ontwijken. In Prince of Persia: The Lost Crown maken we kennis met een nieuwe ‘prins’, in een 2D-game, vergelijkbaar met Metroid Dread. Op gamescom hebben wij een uitgebreide demo kunnen spelen en we delen hieronder onze eerste, goede indrukken.

Metroid Persia

In Prince of Persia: The Lost Crown speel je met Sargon, een krijger die over een hoop indrukwekkende vaardigheden beschikt. Het verhaal bewaren we voor de review, want tijdens de demo hebben we ons voornamelijk op de gameplay gefocust. The Lost Crown is een zeer vergelijkbare game met Metroid Dread: een uitdagende metroidvania, waarin je supersnelle en responsieve gameplay hebt. Natuurlijk kon je dit eigenlijk al in de eerste trailers zien, maar nu we het zelf hebben kunnen ervaren kunnen we bevestigen dat Prince of Persia: The Lost Crown zeer goed speelt.

Zo heb je dubbele zwaarden tot je beschikking om daarmee het gespuis in mootjes te hakken. Maar wat van uiterst belang is, is dat je het dodgen en sliden goed onder de knie krijgt. De meeste simpele vijand kan namelijk al flinke schade aanrichten. Naast de behendige en uiterst responsieve gameplay, heb je ook nog tijdmanipulatie tot je beschikking. Jawel, een bekend onderdeel dat we kennen uit The Sands of Time keert terug. Je kunt bijvoorbeeld een teleporteerpunt aanmaken, zodat je jezelf terug kunt zetten tijdens een gevecht of tijdens het platformen. Als je dit slim combineert, kun je hele strategische manoeuvres uitvoeren tijdens het spelen.

Naast de acrobatische vaardigheden heb je natuurlijk ook de offensieve kant van het verhaal. Sargon beschikt namelijk over pijl en boog, wat super handig is om mummie-achtige soldaten vanop een afstandje aan te vallen. Naast het zwaardvechten en pijlen schieten heb je nog een uitsmijter: met de tijdkrachten heb je namelijk ook nog super abilities om helemaal mee uit te pakken qua schade. Denk aan extra schade kunnen aanrichten met je zwaard of een compleet uitbundige combo uit je mouw schudden. Op deze manier heb je veel tot je beschikking, waardoor we ons vrij genoeg voelden qua gameplay.

In de game heb je bovendien de mogelijkheid om items te equippen. Zo heb je amuletten die ervoor zorgen dat je boosts krijgt in verschillende vormen, zoals sneller je super krijgen, beter kunnen dodgen, health krijgen na kills, enzovoort. In de game hebben we veel van deze amuletten uitgeprobeerd, maar dit zijn van die dingen die je pas echt goed kan verwerken in een build, als je meer progressie in de game boekt. Voor nu kunnen we enkel zeggen dat het vrij simpele (Dread) concept buitengewoon goed werkt voor deze game. Het speelt vlot, goed, fijn en alles is erg responsief. Het is op papier misschien niet zo bijzonder, maar de uitwerking is echt iets waar we lovend over zijn.

Op de proef gesteld

De demo eindigde met een baasgevecht. Een joekel van een chimera-achtig monster dat we in een arena tegen het lijf liepen: een beest met een leeuwenkop en een schorpioenenstaart dat ook nog eens vliegt. Kortom, het moest dood. En we gaan er niet om liegen, het was een pittig gevecht. Hierin was het ook de bedoeling om alles te benutten wat de gameplay te bieden heeft. Na wat zwoegen hebben we het beest naar het hiernamaals weten te sturen, wat ook het einde van de demo betekende. De moeilijkheidsgraad is hoog, net zoals in Metroid Dread zit je op het puntje van je stoel. Dit betekent dus dat de game bedoeld is voor gamers die wel van een uitdaging houden.

Er is echter een heel klein puntje van kritiek: de framerate had last van een dipje hier en daar. We gooien het erop dat het een demo is, dus qua optimalisatie moet er nog wat aan gesleuteld worden. Maar naast de sporadische framedrop (we speelden het met een Xbox Series controller vermoedelijk op een pc) voelt de game voor de rest zo goed als af aan. Gepolijst is het woord wat de demo het beste doet omschrijven, want ook grafisch komt het allemaal erg gelikt over. De wat cartoony stijl werkt goed en hierin geldt ook dat de animaties uitstekend zijn uitgewerkt, wat voor een prachtige presentatie zorgt.

Voorlopig conclusie

Hoewel het een klassieke old school Prince of Persia is qua concept, weet het een gemoderniseerde presentatie te bieden met frisse, snelle gameplay. De demo van Prince of Persia: The Lost Crown was ontzettend leuk om te doorlopen en wist ons een leuke uitdaging te bieden. Het is vooral de vlijmscherpe gameplay, waardoor we hunkeren naar meer. Het speelt ongelooflijk soepel en responsief, wat we vooral merkten bij het baasgevecht. Je mag daar namelijk amper fouten maken, anders ben je snel de klos. Het demonstreerde ons op de juiste manier wat Prince of Persia: The Lost Crown allemaal in petto heeft, en dat zijn veelbelovende dingen.