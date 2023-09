Voor de architecten onder ons is het nog eventjes wachten voordat zij hun creativiteit de vrije loop kunnen laten in Cities: Skylines II. Op 24 oktober verschijnt het vervolg op het succesvolle origineel en uiteraard brengt deze nieuwe game nieuwe en/of verbeterde features met zich mee. Wie zich bijvoorbeeld wil vergapen aan zijn of haar creaties, kan dat straks mooi vastleggen.

In een nieuwe video hieronder wordt namelijk de foto modus besproken. Deze bestaat uit twee opties: Free Camera en Cinematic Mode. Zo kan je veel spelen met verschillende lenzen, de dieptes, de zoom-in, scherpte en nog vele andere features. Het tilt het creatieve gehalte nog verder omhoog voor de fotoliefhebbers die ook hier graag mooie plaatjes willen schieten.