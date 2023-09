Kijk je er naar uit om volgende maand de meest indrukwekkende steden te maken in Cities: Skylines II op de PlayStation 5 of Xbox Series X|S? Dan moet je je virtuele bouwvergunningen nog even verlengen, want de consoleversies van de city building- en managementsimulator zijn uitgesteld naar volgend jaar.

Paradox Entertainment heeft op zijn forum aangegeven dat ze gamers een kwaliteitsproduct willen bieden, ongeacht het platform waarop ze Cities: Skylines II spelen. Om dit doel te bereiken, is er extra tijd nodig voor de PlayStation 5- en Xbox Series X|S-versies. Hierdoor zal de game voor de current-gen consoles pas in de lente van 2024 verschijnen.

“As we want to provide the best experience for our players, we are updating the release window for Xbox and PS5 to Spring 2024. The additional time allows us to focus on matching the quality and performance across all platforms.”