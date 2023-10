In een wereld waarin ons duizenden keren 60fps wordt belooft en dit vaak al niet waar kan worden gemaakt, heeft ontwikkelaar Colossal Order uit de doeken gedaan dat Cities: Skylines II daadwerkelijk voor een framerate van 30fps is gemaakt. Volgens de studio is een framerate van 60fps minder relevant in een citybuilder zoals Cities: Skylines II in tegenstelling tot bijvoorbeeld een first-person shooter.

We kunnen ons ergens wel in die logica vinden, hoewel het met name voor gamers met een dikke gaming pc wel leuk zou zijn om hogere framerates aan te kunnen tikken. Volgens de ontwikkelaar zouden veel gamers echter op den duur toch tegen een CPU bottleneck aan gaan lopen, want wanneer jouw stad flink groeit moet er van alles berekend worden. Het doel van Colossal Order was dan ook zo min mogelijk haperingen en een prettige UI, dat heeft bij een citybuilder wél prioriteit.

Colossal Order waarschuwde voor de pc-release van Cities: Skylines II al dat de performance na release niet helemaal optimaal zou zijn. Gezien er al moeite was met de performance van de pc-versie, is het uitstel van de consoleversies naar de lente van 2024 wat ons betreft een logische keuze.