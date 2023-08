Paradox Interactive heeft weer een gloednieuwe gameplay video uitgebracht voor Cities: Skylines II. Waar we in de afgelopen weken meer te weten kregen over de immens grote map en water- en elektriciteitbeheer in het spel, nemen we nu een kijkje naar het klimaat en de seizoenen in Cities: Skylines II.

In Cities: Skylines II introduceert Paradox Interactive een nieuw systeem waarmee seizoenen veranderen en elke map een compleet eigen klimaat zal hebben gebaseerd op het klimaat van de locatie in de echte wereld. Dit heeft niet alleen effect op hoe de seizoenen in elkaar overgaan, maar ook op de duur van een dag en het soort weer waarmee je te maken krijgt.

Cities: Skylines II lanceert op 24 oktober voor Xbox Series X|S, PS5 en pc. Het spel zal ook vanaf dag één beschikbaar zijn via Game Pass. Je kunt de nieuwe video hieronder bekijken.