Als je met smart zit te wachten op de eerste extra content van de Expasion Pass voor Cities: Skylines II, dan moet je even wat langer geduld hebben. Deze content komt namelijk iets later uit dan aanvankelijk gepland.

Via een X-Post laat Colossal Order weten dat zij eerst even hun aandacht willen richten op het verbeteren van de performance van de game. In het eerste kwartaal van 2024 zal dan de eerste content van de Expansion Pass beschikbaar worden gesteld. Wat de verdere planning is check je op de onderstaande roadmap.