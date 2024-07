Cities: Skylines 2 is al een aardige tijd te spelen op pc, maar de game zal ook uitkomen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De consoleversie is echter al twee keer uitgesteld en helaas is de uitkomst weer hetzelfde. De laatst gecommuniceerde releasedatum zal weer niet worden gehaald.

Op het forum van Paradox Entertainment staat te lezen dat de consoleversie van Cities: Skylines 2 nog steeds te kampen heeft met performance- en stabiliteitsproblemen. Colossal Order gaat in augustus weer kijken of de game op dat moment beter draait of niet.

Daarom kan nu nog niet worden aangegeven wanneer de city builder dan wel verschijnt. Dit hangt helemaal van de interne versie van volgende maand af. Het kan dus zelfs zo zijn dat de game pas volgend jaar in de winkels zal liggen.

Het volledige statement is als volgt:

“Dear Console Players,

We wanted to update you on the console release schedule. Unfortunately, we have not yet met the stability and performance targets we set for the console release. Without a Release Candidate (RC), we are now unable to meet an October release window.

While we are making slow but steady progress, there are still unresolved issues impacting the game in ways that harm the player experience we want to deliver. We expect to receive a new RC, which will undergo a thorough review in August. This evaluation will determine whether we can begin the submission process and provide a solid release date, or if further issues need to be addressed.

We understand this is disappointing, and it’s not what we had hoped for either. However, we are committed to keeping you informed throughout this development process, even if the updates aren’t always what we’d like.

Thank you for your understanding and support.”