Na een video over het water- en elektriciteitsmanagement van je stad in Cities: Skylines II, is het nu de beurt aan de maps zelf. Wat velen enorm positief zullen vinden om te horen is dat de map een heel pak groter zal zijn dan die van zijn voorganger. In het vorige deel had je maximaal de beschikking over een totale oppervlakte van 33 vierkante kilometer. In het tweede deel van de reeks zal je over ongeveer een vijfvoud van die hoeveelheid beschikken.

In de nieuwste video bevestigt maker Paradox dat de kaartgrootte zo’n 159 vierkante kilometer zal bedragen. Grappig om te weten is dat dit groter is dan de kleinste landen ter wereld. Voel jij je geroepen om de uitvalsbasis van Max Verstappen na te bouwen met Monaco, dan is dit je kans. Cities: Skylines II wordt op 24 oktober uitgebracht voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Bekijk hieronder even de trailer om de verschillende kaarten al eens te bekijken.