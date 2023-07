Ontwikkelaar Colossal Order en uitgever Paradox Interactive hebben een nieuwe trailer uitgebracht voor Cities: Skylines II. In de trailer wordt er een blik geworpen op een belangrijke feature in het spel, namelijk elektriciteit- en watermanagement.

Elektriciteit in Cities: Skylines kan worden onderverdeeld in twee soorten: hoog en laag voltage. Stroomkabels, transformatorhuizen en batterijen kunnen worden gebruikt om een complex elektriciteitsnetwerk te creëren en het leven in je stad aangenaam te maken.

Wat betreft watermanagement zul je verantwoordelijk zijn voor het bevoorraden van je inwoners zodat zij genoeg water hebben; het aanleggen van riolering en meer. Een nieuwe methode om bruikbaar water te verzamelen is door gebruik van grondwater pompstations.

Cities: Skylines II wordt op 24 oktober uitgebracht voor de Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc. Je kunt de trailer hieronder bekijken.