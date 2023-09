Het nieuwe tijdperk van Mortal Kombat gaat binnenkort van start en dan zullen we zien wat Liu Kang voor soort universum heeft gemaakt in zijn eigen tijdlijn. Wat het ook gaat worden, er zal ongelofelijk veel bloed vloeien in de traditionele Mortal Kombat gameplay, wat al duidelijk te zien was in de launch trailer. De personages krijgen immers flink wat Fatalities om hun oren en dat geldt ook voor PS5-gebruikers.

Via het bekende PlayStation Game Size X-account is namelijk de bestandsgrootte van de PS5-versie bekend geworden en die is niet mals. Mortal Kombat 1 snoept maar liefst 114.414GB van je vrije ruimte af. Het gaat dan om de versie met de day-one patch, aangezien het versie nummer 1.000.001 betreft. Hieronder kan je alle details vinden en noteer 19 september in de agenda, dan ligt Mortal Kombat 1 in de winkels.