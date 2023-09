Relatief snel na de release van Resident Evil 4 Remake verschenen de eerste geruchten over downloadbare content rondom Ada Wong. Dit blijkt op waarheid te zijn berust, want tijdens State of Play heeft Capcom de uitbreiding ‘Seperate Ways’ aangekondigd.

Deze uitbreiding zal op 21 september verschijnen voor alle versies van de game. Tegelijkertijd zal er op die dag ook een update uitkomen voor de Mercenaries modus en tot slot heeft Capcom nog een nieuwe trailer gedeeld. In deze trailer zien we zowel de PlayStation VR2 modus als de nieuwe content.

De VR-modus zal ergens deze winter worden uitgebracht, maar wanneer precies is nog niet bekend.