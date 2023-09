Eerder deze maand kondigde Roblox Corporation aan dat Roblox naar de PlayStation zou komen, maar een specifieke releasedatum werd toen nog niet genoemd. Gisterenavond laat kwam de titel echter even voorbij tijdens State of Play met wat meer concrete informatie.

Zo zal de game op 10 oktober uitgebracht worden voor de PlayStation 4 en de game is ook op de PlayStation 5 speelbaar wat dan via backwards compatibility gaat. Er komt ook een native PlayStation 5 versie, maar daarvoor is nog geen releasedatum bekendgemaakt.