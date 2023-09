Morgen is het precies 10 jaar geleden dat Grand Theft Auto V uitkwam, zo lang spelen we deze game dus al. Al mogen we ook uitkijken naar Grand Theft Auto VI die al lange tijd in ontwikkeling is. Het tienjarige bestaan van GTA V moet natuurlijk gevierd worden en dat doet Rockstar Games in GTA Online.

Spelers krijgen geheel gratis een drietal outfits die geïnspireerd zijn door de drie protagonisten uit de singleplayer: Michael, Trevor en Franklin. Verder worden er gratis GTA V wapenskins beschikbaar gesteld. Uiteraard kun je ook veel extra GTA$ en RP scoren door aan allerlei activiteiten deel te nemen.

Alle details van de wekelijkse update voor GTA Online hieronder:

Volledige set Snacks, Ammo en Body Armor als je deze week speelt

Nieuw voertuig: De Bravado Hotring Hellfire (gratis voor GTA+-leden)

4x GTA$ en RP voor Lamar en Trevor Contact Missions en de Community Series

Driedubbele GTA$ en RP voor Come Out to Play

Dubbele GTA$ en RP voor The Data Leaks en Hangar Sell Missions

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S

HSW Premium Test Ride: De Coil Cyclone II

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen de Terminal en de Chiliad Mountain State Wilderness

Deze week in de showroom van Simeons Premium Deluxe Motorsport: De gloednieuwe Bravado Hotring Hellfire, Obey 9F, Bravado Buffalo S, Canis Bodhi en Obey Tailgater

Uitgestald in de showroom van Luxury Autos: De Obey 10F en Bravado Buffalo EVX

LS Car Meet Test Rides: De Pegassi Zentorno, Progen T20 en Pegassi Osiris

Te winnen in de LS Car Meet: Als je deze week twee dagen op rij in de top 2 van de LS Car Meet Series belandt, krijg je de Maxwell Vagrant

Korting krijg je deze week op de aanschaf van alle Agency Properties, upgrades en modifications. De korting die je hierop krijgt is 50% en dat geldt ook voor Imani Tech upgrades en Record A Studios merchandise. Garages schaf je momenteel met 40% korting aan en verder zijn er nog wat voertuigen in de aanbieding:

Bravado Buffalo STX (musclecar) – 40% korting

Obey 10F (sportwagen) – 40% korting

Bravado Buffalo EVX (musclecar) – 20% korting

Progen T20 (supercar) – 40% korting

Pegassi Osiris (supercar) – 40% korting

Pegassi Zentorno (supercar) – 40% korting

Obey 9F (sportwagen) – 50% korting

Tot slot krijg je bij de Gun Van 20% korting op de Tactical SMG en 50% korting op de Fireworks Launcher, al geldt die laatste aanbieding alleen voor GTA+-leden. Abonnees op die service profiteren tot 11 oktober van de volgende perks: Gratis Bravado Hotring Hellfire, een exclusieve gratis livery, dubbele GTA$ en RP voor Assault on Cayo Perico, gratis kleding en nog veel meer.