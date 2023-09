De nieuwe trailer van Final Fantasy VII Rebirth maakte eerder deze week indruk tijdens de State of Play uitzending en we mogen wel stellen dat de hype voor dit nieuwe deel in de herwerkte Final Fantasy VII-trilogie nog meer gestegen is. Samen met de trailer werd ook een releasedatum vrijgegeven én details over verschillende edities van de game.

Zo kan je vanaf nu via de Square Enix Store je pre-orders plaatsen. Je hebt de keuze uit een standaard versie (€ 79,99), een Deluxe editie (€ 109,99) en een heuse Collector’s editie (€ 379,99). Het is vooral die laatste die in het oog springt, want het prijskaartje is best fors. Je krijgt hiervoor heel wat extra’s én een grote figurine van de ‘one-winged angel’ himself: Sephiroth. Hieronder kan je lezen wat je precies kan verwachten bij de verschillende edities.

Final Fantasy VII Rebirth verschijnt op 29 februari.