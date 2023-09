Sinds mei 2022 konden we reeds familiegeheimen ontsluieren op de vorige generatie consoles en pc. Daarvoor hoefden we alleen maar de point-and-click avonturengame Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit aan te schaffen. Vanaf 28 september zullen we datzelfde huzarenstukje nog eens kunnen overdoen, maar dan op de Nintendo Switch.

Waarom is Crowns and Pawns mogelijk de moeite waard? Wel, kijk eens naar het talent dat achter de knoppen zit. Daar vinden we bijvoorbeeld de art director van Broken Sword 2.5 terug, naast stemacteurs wiens prestaties we reeds mochten aanhoren in titels als Monkey Island en The Wolf Among Us. Toch wel titels die een cv kunnen sieren.

Heb je interesse? Bekijk dan zeker even de onderstaande trailer. Enjoy!