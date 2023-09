Later deze week – op 21 september om precies te zijn – verschijnt Separate Ways, de tweede campagne uit het originele Resident Evil 4, dat voor de remake uitgesteld en omgevormd werd tot betaald DLC-pakket. Capcom gaat er alles aan doen om die nieuwe status te verantwoorden en belooft fans een onmisbare ervaring voor te schotelen.

In Separate Ways speel je als Ada, die in opdracht van Albert Wesker en bijgestaan door Luis Serra een geheime missie te vervullen heeft, die parallel loopt met Leons verhaal. Zowel het verhaal als de gameplay beloven scherper uit de hoek te komen dan voorheen. Zo zal Ada’s grappling hook naast transportmiddel op vaste plaatsen in de levels ook dienst kunnen doen als wapen, om vijanden vanop afstand neer te halen.

Wij kunnen alvast niet wachten om met Separate Ways aan de slag te gaan. En jullie?