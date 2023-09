Mortal Kombat 1 is sinds een paar dagen beschikbaar voor spelers die early access hebben verkregen en daarmee is het hoog tijd dat de aankomende fighter ook op technisch gebied onder de loep wordt gelegd. Het immer bekende YouTube-kanaal ElAnalistaDeBits heeft ons daarom voorzien van de onderstaande video, die de game op verschillende platforms vergelijkt.

Zo weet de brute fighter op de PlayStation 5 een dynamische 4K resolutie aan te tikken, wat doorgaans rond de 1800p schommelt. De minder krachtige Nintendo Switch moet het doen met een gemiddelde resolutie van 720p, maar spelers op dat platform zijn vooral boos door de enorme verschillen in bijvoorbeeld karaktermodellen, textures, belichting, animaties en de glitches die de game heeft.

Nintendo fans keep saying "graphics don't matter." Mortal Kombat heard you loud and clear. $70 for this. 🤣 pic.twitter.com/SqAMKQZ7YB

— #WolverinePS5 (@HlNOMARUSUMO) September 17, 2023