Overmorgen verschijnt de Seperate Ways uitbreiding voor Resident Evil 4 en om die release nog maar een keer in de schijnwerpers te zetten, heeft Capcom nu een launch trailer uitgebracht die wat meer van de content laat zien.

Japanse media kregen ook de mogelijkheid om met de uitbreiding aan de slag te gaan, waarvan we onder de launch trailer wat gameplay video’s hebben geplaatst. Naast dat deze uitbreiding uitkomt, verschijnt er ook nog gratis nieuwe content voor de Mercenaries modus van de game.

In de winter mogen we nog de PlayStation VR2 update voor de game verwachten, waarmee het mogelijk wordt de titel in virtual reality te spelen.

“Separate Ways” explores another side of the reawakened tale, following Ada Wong on a clandestine mission that reunites the agent with Leon S. Kennedy during his search for the president’s missing daughter. Alongside the release of “Separate Ways,” a free update for “The Mercenaries” will go live the same day, introducing Ada Wong and her notorious employer Albert Wesker as playable characters for the popular bonus mode.