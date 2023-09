Call of Duty: Modern Warfare 3 zal naast een singleplayer campagne en natuurlijk de multiplayer ook voorzien zijn van een Zombies modus. Deze modus belooft een compleet nieuwe ervaring voor te schotelen en om dit wat meer in de schijnwerpers te plaatsen, is nu de cinematische trailer online gezet.

Na het bemachtigen van een goedje dat op Dark Aether lijkt gaat het fout en barst het flesje, met als gevolg dat er een nieuw leger van zombies opstaat. Dit markeert het moment dat Task Force 141 aan de slag moet om de zombieplaag in te dammen, waar jij straks als speler natuurlijk een handje bij gaat helpen.